10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В январе подорожали капуста и помидоры, подешевели карамель и макароны, сообщает БЕЛТА со ссылкой на данные Национального статистического комитета.

Свежая белокочанная капуста подорожала на 19,38%, помидоры - на 16,26%, бананы - на 15,08%, чеснок - на 14,21%, сладкий перец - на 14,04%, виноград - на 12,04%, морковь - на 12%, свекла - на 9,71%, огурцы - 7,37%, груши - 6,62%, картофель - на 6,13%. Карамель подешевела на 1,41%, сок, нектар фруктовый, ягодный - на 0,49%, макароны, рожки - на 0,25%, какао - на 0,24%, мед - на 0,23%.

В целом овощи стали дороже на 13,25%, фрукты - на 6,66%. Молоко и молочные продукты подорожали на 0,86%, мясо и мясопродукты - на 1,48%, хлеб и хлебобулочные изделия - на 0,85%, рыба и рыбопродукты - на 1,77%.

Обеды в столовой подорожали на 3,52%, в ресторане и кафе - на 1,07%, фастфуд - на 0,76%.

Табачные изделия поднялись в цене на 1,45%, алкогольные напитки - на 0,89%.

Непродовольственные товары в январе стали дороже на 0,75%. Одежда подорожала на 0,51%, обувь - на 1,36%, мебель - на 1,31%, ковровые изделия подорожали на 0,46%, текстильные изделия - на 1,3%, стройматериалы - на 0,59%, медикаменты - на 0,13%.

Стоимость услуг повысилась на 1,65%. В январе услуги по охране жилых домов подорожали на 10,34%, госпошлины за осуществление административных процедур - 10,34%, услуги общежитий - на 10,21%, дошкольных учреждений - 9,01%, технический осмотр транспортных средств - 6,25%, ремонт часов - 5,67%, услуги связи - 3,19%, ритуальные услуги - 2,55%, гостиниц - 2,07%, маникюр - 2,04%.

Как сообщалось, инфляция в Беларуси в январе составила 1,5%.-0-