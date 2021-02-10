10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В январе подорожали виноград и свекла, подешевели помидоры и цитрусовые, сообщает БЕЛТА со ссылкой на данные Национального статистического комитета.

Виноград подорожал на 23,08%, свекла - на 13,01%, бананы - на 11,57%, морковь - на 10,91%, репчатый лук - на 10,4%, перец - на 9,1%, картофель - на 8,64%. Помидоры стали дешевле на 8,4%, цитрусовые - на 5,15%.

В целом овощи стали дороже на 0,33%, фрукты - на 4,4%. Мясо и мясопродукты подорожали на 0,5%, молоко и молочные продукты - на 0,37%, хлеб и хлебобулочные изделия - на 0,47%. Рыба и рыбопродукты стали дороже на 4,08%.

Обеды в столовой стали дороже на 2,4%. В ресторане и кафе они поднялись в цене на 1,14%, фастфуд - на 1,22%.

Табачные изделия подорожали на 5,42%, алкогольные напитки - на 1,65%.

Непродовольственные товары в декабре стали дороже на 1,31%. Одежда подорожала на 0,19%, обувь - на 2,1%. Мебель поднялась в цене на 3,49%, электротовары - на 0,79%, стройматериалы - на 0,47%, медикаменты - на 4,38%.

Стоимость услуг повысилась на 0,28%. Наиболее заметно подорожали в январе сжиженный газ (на 14,71%), правовые услуги и госпошлины за осуществление административных процедур (на 7,41%), услуги общежитий (на 7,23%), технический осмотр транспортных средств (на 6,85%). Стали дешевле туристические услуги (на 4,59%).

Как сообщалось, инфляция в Беларуси в январе составила 1,1%.-0-