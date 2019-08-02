В Кемеровской области контрафактные запчасти выдавали за продукцию БелАЗа

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Кемеровской области России контрафактные запчасти выдавали за продукцию БелАЗа, сообщили БЕЛТА на предприятии.

Специалисты и представители служб безопасности ОАО "БелАЗ", Торгового дома "БелАЗ" и официального дилера в регионе компании "БелАЗ-24" по приглашению двух горнодобывающих предприятий Кемеровской области проверили запасные части к карьерным самосвалам БелАЗ, хранящиеся на складах. В результате выявлены контрафактные запасные части, поставленные недобросовестными поставщиками под видом продукции Белорусского автомобильного завода.

В конце июля правоохранительные органы совместно с представителями службы безопасности "БелАЗ-24" провели осмотр офиса одной из компаний в Кемерове, незаконно использовавшей товарный знак белорусского производителя, изъяты образцы документов внешней визуализации с логотипом БЕЛАЗ.

Материалы по итогам мероприятий направлены на исследование, по результатам которого будет принято процессуальное решение.

На официальном сайте ОАО "БелАЗ" размещен список организаций, которые производят и реализуют неоригинальные запчасти либо незаконно используют товарный знак БЕЛАЗ. Право на товарный знак является исключительным, это означает, что никто не вправе без разрешения правообладателя использовать сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникает вероятность смешения. За нарушение исключительного права предусмотрена административная и уголовная ответственность.-0-