27 апреля, Хотан /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. В Китае приветствуется инвестирование в зарубежные страны, в том числе в Беларусь. Об этом сказал корреспонденту БЕЛТА директор швейной компании по производству спортивной и рабочей одежды Юй Фэн.
Компания расположена в Синьцзян-Уйгурском автономном районе неподалеку от города Хотан. Территория швейного предприятия - это мини-городок с цехами, общежитиями, столовыми, детским садом, амбулаторией и супермаркетом, то есть созданы все условия для работы и быта. Продукция пользуется огромным спросом.
По словам директора, с учетом растущей прибыли и быстрого расширения предприятия увеличивается и зарплата работников, основную часть которых составляют женщины. Это в основном уйгурки, но есть и представители других национальностей.
Юй Фэн сказал, что компания уже начала инвестирование в другие государства, первоначально в расположенные по соседству. Вместе с тем у директора далеко идущие планы, которые вписываются в инициативу "Один пояс и один путь". По его словам, государственная поддержка в Китае идей молодого бизнеса способствует развитию международных деловых контактов. Он предполагает, что Беларусь станет следующим государством для инвестирования. Тем более что во время II Форума международного сотрудничества "Пояс и путь" и белорусско-китайских встреч на высшем уровне в Пекине достигнуты важные договоренности по развитию экономического сотрудничества. А основой этого сотрудничества станут как раз связи между конкретными предприятиями двух стран.-0-
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