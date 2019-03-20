В китайский Наньчан прибыл международный контейнерный поезд из Орши

20 марта, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. В китайский город Наньчан провинции Цзянси из Орши 19 марта прибыл международный контейнерный поезд. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в генеральном консульстве Беларуси в Шанхае.
Пройдя более 11 тыс. км по территории Беларуси, России, Монголии и Китая по территории экономического пояса Шелкового пути, поезд доставил в Наньчан 41 контейнер с белорусскими удобрениями из торфа и пиломатериалами. С учетом небогатых почв в провинции Цзянси удобрения очень востребованы в сельскохозяйственной сфере данного китайского региона. Операторами поезда выступили белорусская логистическая компания ООО "Бремино групп" и китайская логистическая компания COSCO Shipping.
В церемонии встречи состава приняли участие генеральный консул Беларуси в Шанхае Валерий Мацель вместе с вице-губернатором провинции У Чжунцюном и секретарем парткома КПК Наньчана Инь Мэйгэном, прибыли из Беларуси первый заместитель председателя Оршанского райисполкома Сергей Пац и директор ООО "Бремино групп" Василий Дементей.
Расширение и укрепление межрегионального сотрудничества между Витебской областью и китайской провинцией Цзянси было в центре переговоров Валерия Мацеля с руководством Цзянси и города Наньчана, административного центра провинции.
Кроме того, состоялась встреча генерального консула и первого заместителя председателя Оршанского райисполкома с мэром Наньчана Лю Цзяньяном, по итогам которой подписан протокол о намерениях по установлению дружеских отношений между Оршанским районом и Наньчаном.
Вопросы наращивания экспорта белорусских товаров и услуг на рынок Цзянси, организации взаимных визитов Валерий Мацель обсудил с руководством канцелярии внешних связей и департамента коммерции провинции Цзянси.
Как планируется, в ближайшее время еще два контейнерных поезда с белорусскими товарами из Орши будут направлены в Наньчан.-0-
Фото генерального консульства Беларуси в Шанхае
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