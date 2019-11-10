В китайском Чэнду состоялась церемония вручения таблички Белорусского национального павильона

10 ноября, Минск /БЕЛТА - Синьхуа/. Церемония вручения таблички Белорусского национального павильона прошла в городе Чэнду, административном центре провинции Сычуань на юго-западе Китая, сообщает Синьхуа.

Павильон будет работать в международном железнодорожном порту Чэнду. В нем будут продаваться импортированные из Беларуси товары, в том числе продукты питания и напитки, сельскохозяйственная продукция и продукция подсобных промыслов.

Согласно плану павильон будет разделен на семь зон, где будут демонстрироваться белорусская культура и результаты сотрудничества между Китаем и Беларусью.

С помощью проекта международных грузовых ж/д перевозок Китай - Европа, был создан крупный логистический канал, связывающий международный железнодорожный порт Чэнду и Беларусь, что значительно способствовало развитию китайско-белорусского торгового сотрудничества.

На основе Белорусского национального павильона Китай и Беларусь готовы создать комплексную двустороннюю платформу связей, которая будет включать такие сферы, как экономика, культура, образование, туризм, инвестиции, услуги и т. д.-0-