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Экономика
10 ноября 2019, 17:30

В китайском Чэнду состоялась церемония вручения таблички Белорусского национального павильона

Фото из архива
Фото из архива

10 ноября, Минск /БЕЛТА - Синьхуа/. Церемония вручения таблички Белорусского национального павильона прошла в городе Чэнду, административном центре провинции Сычуань на юго-западе Китая, сообщает Синьхуа.

Павильон будет работать в международном железнодорожном порту Чэнду. В нем будут продаваться импортированные из Беларуси товары, в том числе продукты питания и напитки, сельскохозяйственная продукция и продукция подсобных промыслов.

Согласно плану павильон будет разделен на семь зон, где будут демонстрироваться белорусская культура и результаты сотрудничества между Китаем и Беларусью.

С помощью проекта международных грузовых ж/д перевозок Китай - Европа, был создан крупный логистический канал, связывающий международный железнодорожный порт Чэнду и Беларусь, что значительно способствовало развитию китайско-белорусского торгового сотрудничества.

На основе Белорусского национального павильона Китай и Беларусь готовы создать комплексную двустороннюю платформу связей, которая будет включать такие сферы, как экономика, культура, образование, туризм, инвестиции, услуги и т. д.-0-

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