В конкурсе "Предприниматель года" появится новая номинация

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В конкурсе "Предприниматель года" появится номинация "Эффективный индивидуальный бизнес". Соответствующее постановление Совета Министров от 27 февраля 2020 года №121 официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

До этого в конкурсе было четыре номинации - "Успешный старт", "Стабильный успех", "Эффективный бизнес в сфере производства", "Эффективный бизнес в сфере услуг".

В номинации "Эффективный индивидуальный бизнес" могут претендовать на победу индивидуальные предприниматели, со дня государственной регистрации которых в Беларуси до года проведения конкурса прошло не менее трех лет.

Победители в номинациях "Успешный старт", "Стабильный успех", "Эффективный бизнес в сфере производства", "Эффективный бизнес в сфере услуг" поощряются премией в размере 100 базовых величин, в номинации "Эффективный индивидуальный бизнес" - премией в размере 50 базовых величин (1 БВ сейчас - Br27).-0-