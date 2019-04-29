В мае цена на нефть Brent может опуститься ниже $70

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Цена на нефть сорта Brent в мае может опуститься ниже $70 за баррель. Такой прогноз озвучил старший аналитик компании "Альпари Евразия" Вадим Иосуб во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА.

Он напомнил, что с января по конец апреля североморская нефть сорта Brent подорожала на 35%, до $75 за баррель. Цена техасской WTI выросла за этот же период на 41% до $66 за баррель.

"Но уже к концу прошлой недели цена нефти Brent скорректировалась до $71 за баррель. В ближайшее время она может протестировать уровень в $70, а в течение мая уйти ниже этой отметки", - отметил аналитик.

По его словам, рост цен на нефть, который длился с конца прошлого года, обусловлен несколькими факторами. Во-первых, это выполнение участниками сделки "ОПЕК+" плана по сокращению добычи нефти: в марте оно приблизилось к 100%. Во-вторых, это антииранское нефтяное эмбарго; в-третьих - высокий мировой спрос. Еще один существенный фактор - сокращение предложения нефти в Венесуэле в результате санкций США и Ливии.

По прогнозу ОПЕК, в 2019 году мировой спрос на нефть вырастет на 1,24 млн баррелей в сутки, а мировое предложение может увеличиться на 2,18 млн баррелей в сутки, то есть на рынке по-прежнему будет избыток предложения. Если в июне участники соглашения "ОПЕК+" откажутся от продления сделки, то уже в конце первого полугодия цены на нефть начнут снижаться, полагает Вадим Иосуб.

Он также отметил, что рост нефтяных цен пошел на пользу белорусской экономике в связи с увеличением прибыльности нефтепереработки. Но с учетом предполагаемого их снижения в дальнейшем следует рассчитывать на другие источники экономического роста.-0-

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