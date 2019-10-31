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31 октября 2019, 17:58

В МАРТ пояснили порядок возврата товаров, оплаченных банковской картой

Фото из архива
Фото из архива

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли рассказали, как вернуть товар, который был оплачен банковской платежной картой, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт МАРТ.

В связи с неоднозначным пониманием торговыми организациями норм законодательства, регулирующих порядок возврата денежных средств потребителям при расторжении договора розничной купли-продажи, в МАРТ обращают внимание: при оплате товара банковской платежной картой расчеты с потребителем при возврате товара проводятся в той же форме.

"При этом законодательство не содержит условий возврата денежных средств именно на ту карту, с которой производилась оплата за товар, а содержит только требование к форме возврата денежных средств - безналичная или наличная", - обратили внимание в ведомстве. Таким образом, продавец не имеет права отказать потребителю в расторжении договора розничной купли-продажи и возврате денег, уплаченных им за товар (надлежащего или ненадлежащего качества), из-за отсутствия у него в день предъявления претензии банковской карты, с которой была произведена оплата.

Если продавец отказывается вернуть уплаченную за товар сумму в безналичной форме на другую банковскую карточку, Министерство антимонопольного регулирования и торговли рекомендует потребителям зафиксировать такой отказ (написать обращение в книгу замечаний и предложений, которая по первому требованию должна выдаваться потребителю, или направить обращение с уведомлением по почте в случае получения такого отказа по телефону).

Кроме того, стороны могут договориться о другой форме возврата денежных средств (например, при оплате покупки платежной картой возврат осуществляется наличными деньгами).-0-

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