В МАРТ рассказали, что населению делать с богатым урожаем помидоров

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли рассказали, где и за сколько можно реализовать выращенные в личных подсобных хозяйствах помидоры. Соответствующее разъяснение размещено на сайте ведомства, сообщает БЕЛТА.

Закупкой плодоовощной продукции у населения занимаются заготовительные организации различных форм собственности. При этом большая часть продукции закупается, как правило, организациями Белкоопсоюза. Цены на сельхозпродукцию, закупаемую у населения, устанавливаются организациями потребкооперации самостоятельно в зависимости от ее качества и конъюнктуры рынка. "Решающим фактором в данной ситуации является урожайность, - подчеркивают в ведомстве. - Так, закупочная цена на томаты 6 августа этого года сложилась на уровне 30 копеек за килограмм, ровно год назад она была примерно на том же уровне и составляла 25 копеек".

В ресурсных районах на период массового сбора плодоовощной продукции создан республиканский штаб потребкооперации Одна из основных функций Белкоопсоюза - организация заготовительной деятельности. Закупки сельхозпродукции осуществляются как у физических лиц, так и у фермерских хозяйств.

Вместе с тем в МАРТ обращают внимание на то, что продукцию, выращенную в личных подсобных хозяйствах, можно продать и на рынках. По данным Торгового реестра на 7 августа в республике их насчитывается 387 более чем на 80 тыс. торговых мест. В частности, по информации Мингорисполкома, по состоянию на 7 августа в Минске на 16 рынках выделено 2 тыс. 180 мест для реализации плодоовощной продукции, 600 из них свободны. "В случае необходимости администрации рынков могут обеспечить дополнительно 1 500 торговых мест", - отмечают в МАРТ. К слову, для пенсионеров места на 13 рынках бесплатны.

По оценкам министерства, ежегодно организациями торговли республики реализуется около 45 тыс. т свежих томатов, в том числе отечественного производства - 16-18 тыс. т. Доля томатов отечественного производства в объеме продажи организациями торговли составила 31,8% и увеличилась к январю-июню 2018 года на 10 процентных пункта.

В торговых объектах белорусские томаты должны быть представлены в соответствии с ассортиментными перечнями. Их поставку осуществляют парниково-тепличные комбинаты страны, а также сельхозпроизводители и крестьянские (фермерские) хозяйства по прямым договорам. Ассортимент свежих томатов в организациях торговли представлен от 1 до 6 наименований. Розничные цены, в зависимости от производителей и потребительских качеств томатов находятся в диапазоне от 99 копеек до Br13,19 (томаты черри) за 1 кг.

В целях контроля за наличием в торговой сети республики социально значимых товаров, в том числе свежих томатов, на постоянной основе специалистами территориальных органов МАРТ по областям и Минску проводятся мониторинги торговых объектов. Результаты мониторинга, проведенного МАРТ в 45 торговых объектах республики, свидетельствуют о том, что требование о наличии в продаже отечественных свежих томатов на момент проверки соблюдалось в 96% торговых объектов.-0-