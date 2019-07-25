В МАРТ рассказали, почему импортные яблоки могут стоить дешевле белорусских

25 июля, Минск /Татьяна Лисатович - БЕЛТА/. Первый заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Артур Карпович рассказал сегодня в пресс-центре БЕЛТА, почему импортные яблоки в белорусских магазинах могут стоить дешевле отечественных.

Разница в цене может быть в том числе из-за того, что в сезон свежих фруктов импортные яблоки продаются прошлого или даже позапрошлого года урожая. С учетом обработки воском и условий, созданных в спецхранилищах, храниться они могут очень долго.

"Мы в прошлом году детально занимались яблоками, разбирались по ценам. Действительно, польское яблоко продавалось 2017 года. У нас уже были свежие, а они продавали прошлогодние. Поэтому эти яблоки и были дешевле", - пояснил первый замминистра.

Он также ответил на вопрос о том, не возникнет ли дефицита отечественных яблок на прилавках магазинов с учетом того, что Россия сняла запрет на их поставки. "Для этого есть стабилизационные фонды, куда закладываются и яблоки на осенне-зимний период", - сказал Артур Карпович.

В свою очередь начальник управления организации торговли и общественного питания МАРТ Виолетта Брезовская добавила: "В этом году по сравнению с прошлыми годами мы проработали с местными органами власти вопрос, чтобы в стабфондах были учтены объемы всех торговых сетей страны по всем свежим плодоовощным культурам, в том числе и по фруктам, чтобы наш потребительский рынок был спокоен, а потребность в тех же яблоках была удовлетворена в течение всего межсезонного периода".-0-

Все материалы конференции можно прочитать по ссылке