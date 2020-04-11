В марте больше всего подорожали лук, чеснок и цитрусовые, подешевели огурцы и бананы

11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в марте по сравнению с февралем среди продуктов питания больше всего подорожали лук, чеснок и цитрусовые, подешевели огурцы и бананы, сообщает БЕЛТА со ссылкой на данные Национального статистического комитета.

Лук подорожал на 19,93%, чеснок - на 18,63%, цитрусовые - на 10,6%, яблоки - на 10%, сухофрукты - на 6,05%, виноград - на 6,04%. Подешевели свежие огурцы (на 34,93%), бананы (на 4,56%), морковь (на 3,17%), пшенная крупа (на 2,85%). Овощи в целом стали дешевле на 9,51%, фрукты подорожали на 4,85%. В целом продукты питания и безалкогольные напитки подорожали на 0,33%.

Обеды в столовой стали дороже на 1,09%, в ресторане и кафе - на 0,15%, фастфуд подешевел на 0,81%.

Табачные изделия поднялись в цене на 0,69%, алкогольные напитки - на 0,47%.

Одежда подорожала на 1,03%, обувь - на 0,02%, мебель - на 1%, стройматериалы - на 1,51%, медикаменты - на 0,21%, топливо - на 0,63%.

Электротовары стали дороже на 3,71%. При этом холодильники стали стоить дороже на 5,21%, стиральные машины - на 6,82%, мультиварки - на 4,6%.

Стоимость услуг выросла на 1,16%. Больше всего подорожали услуги воздушного транспорта (на 17,07%). В целом услуги пассажирского транспорта стали дороже на 7,51%. Услуги страхования легкового автотранспорта обходятся на 15,9% дороже. На 3,91% подешевели ритуальные услуги.

Как сообщалось, инфляция в Беларуси в марте составила 0,9%.-0-