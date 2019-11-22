В Минэкономики назвали отрасли, в которых быстро можно провести цифровизацию

22 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Фармацевтика, нефтехимия и машиностроение являются отраслями, в которых будет отработана стратегия цифровой трансформации реального сектора белорусской экономики. Об этом сообщил сегодня начальник управления экономики инновационной деятельности Министерства экономики Дмитрий Крупский на семинаре-совещании "Цифровая трансформация реального сектора экономики Беларуси: с чего начать?" в ОАО "Гомельский технопарк", передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы посмотрели, какие отрасли экономики имеют шанс наиболее быстро провести цифровизацию. Их три в наших условиях. Это фармацевтика, нефтехимия, в более широком контексте - нефтепереработка, и машиностроение, в том числе приборостроение", - сказал Дмитрий Крупский. Речь идет в основном о средних компаниях: у мелких недостаточно ресурсов для оперативного и системного проведения процесса, крупные же менее поворотливые.

По словам начальника управления Минэкономики, сейчас идет выработка решений на концептуальном уровне, какая стратегия должна быть использована. "Если идти фронтально, мы просто надорвемся. Фактически только Германия может позволить вести цифровизацию широким фронтом. Наш замысел - сконцентрировать ресурсы на трех названных отраслях обрабатывающей промышленности и определить перечень пилотных площадок", - сказал Дмитрий Крупский.

Он пояснил, что в каждой отрасли определят несколько предприятий, где, используя в том числе международную техническую помощь, внешние финансовые и интеллектуальные ресурсы, можно будет обкатать, посмотреть, как провести цифровую трансформацию оптимальным образом. "Нигде, ни в одной стране мира, до сих пор не выработаны типовые технические решения (цифровизации. - Прим. БЕЛТА), учитывающие специфику малого, среднего, крупного предприятия, равно как и отраслевую специфику. Все это идет пока методом проб и ошибок", - добавил он.

По мнению Дмитрия Крупского, для успешного решения поставленной задачи в стране есть три важных компонента. "У нас второй по численности после Германии сектор обрабатывающей промышленности, и его вклад в ВВП сопоставим со вкладом ВВП этого сектора в Германии. Во-вторых, активно развивается IT-индустрия, в-третьих - квалифицированный инженерно-технический и рабочий персонал. Эти компоненты нужно объединить в целое", - пояснил представитель Минэкономики.

Говоря о преимуществах цифровой трансформации, наряду со снижением затрат Дмитрий Крупский назвал повышение качества продукции, гибкости производства. "Чтобы переналадить производственную линию на выпуск с одного изделия на другое, в обычных условиях требуется неделя, а то и две, при цифровизации это сжимается до одного-трех дней в зависимости, конечно, от масштабов производства", - уточнил он. Кроме того, повышается эффективность производства.

Сегодня на семинаре-совещании в Гомеле в диалоге о цифровой трансформации реального сектора участвовали представители Министерства связи и информатизации, Министерства экономики, ОАО "Гипросвязь", областного и городского исполкомов, промышленных предприятий, банковских учреждений, высших учебных заведений, IТ-компаний региона. На встрече обсудили первоочередные шаги по развертыванию цифровой трансформации национальной экономики, алгоритм возможных действий, оценили текущий и определили перспективный уровень цифровизации предприятий, организаций и другие аспекты.-0-

Цифровизация подразумевает серьезную трансформацию кадровой подготовки - Рябова По словам заместителя министра связи и информатизации Анны Рябовой, в мире пока еще не существует каких-то универсальных показателей уровня цифровизации.