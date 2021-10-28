В Минэкономики презентовали разработки для цифровой трансформации реального сектора

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Министерстве экономики сегодня состоялась презентация технических решений, созданных белорусской инжиниринговой компанией "Лацит" для осуществления цифровой трансформации реального сектора и применения в смарт-индустрии, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минэкономики.

Были представлены уникальные разработки, реализующие положения концепции "Индустрия 4.0". В их числе электронная торгово-логистическая площадка (маркетплейс) для продвижения и организации продаж промышленной продукции на внешнем и внутреннем рынках, а также интеллектуальная система управления производственными процессами (MES) для организаций реального сектора экономики. "Эти решения имеют оригинальный характер и широкие функциональные возможности, что делает их конкурентоспособными в сравнении с мировыми аналогами", - рассказали в пресс-службе.

От Минэкономики присутствовали первый заместитель министра Юрий Чеботарь и ряд экспертов ведомства, курирующих вопросы цифрового и инновационного развития.

По итогам презентации состоялся обмен мнениями по вопросу комплексного использования потенциала компании в интересах промышленного комплекса Беларуси, намечен конкретный алгоритм действий по организации государственно-частного взаимодействия в сфере цифрового развития реального сектора.-0-