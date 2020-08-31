В Минэкономики разработали "карту будущего" для малого и среднего предпринимательства

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На площадке НИЭИ Минэкономики состоялось инициированное министерством заседание круглого стола по теме развития малого и среднего предпринимательства в среднесрочной перспективе, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ведомства.

Мероприятие прошло в формате форсайт-технологии. К участию были приглашены руководители ведущих предпринимательских объединений, представители аналитических центров, независимые аналитики и эксперты, ученые.

Работа велась в трех группах. В дискуссиях были определены 10 трендов, которые далее обсуждались. "Результатом форсайт-сессии стала выработка так называемой "карты будущего". Она описывает вероятные и маловероятные сценарии развития обсуждаемой сферы до 2025 года, а также позволяет определять различные пути достижения желательных состояний, факторы, влияющие на то или иное ожидаемое событие", - рассказали в пресс-службе.

Предполагается, что на основе "карты будущего" будет создана дорожная карта последовательных шагов для создания благоприятных условий для малого и среднего предпринимательства в Беларуси с учетом прогнозируемых рисков и вероятных сдерживающих факторов.

В дальнейшем эти меры будут отражены в программных документах пятилетки, в том числе в Государственной программе "Малое и среднее предпринимательство в Беларуси" в 2020-2025 годах.-0-