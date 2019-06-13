В Минприроды рассказали о планируемых поправках в Кодекс о недрах

13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Начальник главного управления природных ресурсов Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Василий Колб рассказал в интервью корреспонденту БЕЛТА о планируемых поправках в Кодекс о недрах.

"Необходимость изменений назрела с учетом практики применения. Принят декрет о развитии предпринимательства, уделяется особое внимание малому и среднему бизнесу, потому и в геологической сфере нужно искать способы снизить нагрузку на бизнес. Уже подготовлена одна из редакций проекта закона по корректировке Кодекса о недрах. Ее дважды рассмотрели на заседаниях рабочей группы, направили в органы госуправления, местные исполнительные и распорядительные органы, чтобы они высказали свои замечания. Все отзывы и предложения мы обрабатываем. В июне снова соберется рабочая группа, чтобы еще раз рассмотреть проект закона со всеми заинтересованными. Срок внесения в Совет Министров - октябрь 2019 года, закон, думаю, будет принят не раньше весны 2020 года", - сказал Василий Колб.

Кодекс о недрах планируется дополнить рядом новых статей. "Сейчас есть небольшой пробел в законодательстве в части передачи нефтяных скважин в пробную эксплуатацию. Есть нормы, которые определяют передачу месторождений для разработки, но не для пробной эксплуатации, - отметил начальник главного управления. - Также нужно упорядочить бурение скважин на воду. Это важный и спорный вопрос, так как практика показывает, что такие скважины бурятся не всегда обоснованно. Приведу пример. Бывает, что на предприятии есть централизованная система водоснабжения, но вместе с тем организация хочет на своей территории пробурить скважину. Мы считаем это нерациональным использованием. Поэтому предлагается ввести ограничения по глубине скважин, шахтным колодцам и другим сооружениям".

Также вносятся корректировки в статьи кодекса, касающиеся прав и обязанностей недропользователя, рационального использования и охраны недр. Уточняются вопросы согласования и разработки ежегодных планов развития горных работ.

*** Полный текст интервью выйдет на ленте новостей и будет размещен на сайте БЕЛТА.-0-