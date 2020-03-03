В Минприроды разъяснили, как организациям получить право бурения скважин глубиной более 20 м

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды разъяснили, как организациям получить право бурения скважин глубиной более 20 м для добычи твердых, жидких (включая подземные воды) и газообразных полезных ископаемых. Такая информация размещена на сайте ведомства, сообщает БЕЛТА.

"Разрешения (свидетельства) на право бурения таких скважин выдает Департамент по надзору за безопасным ведением работ в промышленности Министерства по чрезвычайным ситуациям (Госпромнадзор)", - отметили в Минприроды. При этом ведомство руководствуется рядом критериев.

При выдаче разрешений Госпромнадзор опирается на техническую (технологическую) документацию, госстандарты и иные технические нормативные правовые акты. У субъекта хозяйствования должны быть в штате сотрудники соответствующего профиля для выполнения отдельных видов работ (оказания отдельных видов услуг) в области промышленной безопасности, для которых данная организация является основным местом работы. Их квалификацию нужно подтверждать документами. Также должно быть необходимое инженерно-техническое оснащение, производственная база (помещения, оборудование), соответствующие обязательным требованиям технических нормативных правовых актов в области промбезопасности.

С информацией о выданных разрешениях (свидетельствах) можно ознакомиться на сайте Госпромнадзора.-0-