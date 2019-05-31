В Минсельхозпроде Беларуси прокомментировали информацию о ложных транзитерах через РФ

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Беларуси работает честно и открыто в выдаче разрешительных документов. Вопросов к министерству нет. Об этом сегодня заявил журналистам глава ведомства Анатолий Хотько, комментируя информацию о выявленных Россельхознадзором пяти белорусских посредниках, занимающихся так называемым ложным транзитом через РФ, передает корреспондент БЕЛТА.
Анатолий Хотько подчеркнул: "То, что находится в компетенции Министерства сельского хозяйства по выдаче разрешительных документов, - мы работаем честно и ответственно. И в этом плане нет вопросов к Минсельхозпроду".
Касаясь вопросов поставок сельхозпродукции в Россию, министр отметил, что переговоры по ним идут постоянно, в том числе в режиме видеоконференций. На стадии согласования находится встреча глав профильных ведомств Беларуси и России. Несколько белорусских предприятий, как ожидается, возобновят поставки в ближайшее время.
Руководитель ведомства проинформировал, что в целом темп роста экспортных поставок сельхозпродукции за январь-март составил 103%. В министерстве ожидают дальнейшего роста этого показателя.-0-
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