В Минсельхозпроде Беларуси прокомментировали информацию о ложных транзитерах через РФ

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Беларуси работает честно и открыто в выдаче разрешительных документов. Вопросов к министерству нет. Об этом сегодня заявил журналистам глава ведомства Анатолий Хотько, комментируя информацию о выявленных Россельхознадзором пяти белорусских посредниках, занимающихся так называемым ложным транзитом через РФ, передает корреспондент БЕЛТА.

Анатолий Хотько подчеркнул: "То, что находится в компетенции Министерства сельского хозяйства по выдаче разрешительных документов, - мы работаем честно и ответственно. И в этом плане нет вопросов к Минсельхозпроду".

Касаясь вопросов поставок сельхозпродукции в Россию, министр отметил, что переговоры по ним идут постоянно, в том числе в режиме видеоконференций. На стадии согласования находится встреча глав профильных ведомств Беларуси и России. Несколько белорусских предприятий, как ожидается, возобновят поставки в ближайшее время.

Руководитель ведомства проинформировал, что в целом темп роста экспортных поставок сельхозпродукции за январь-март составил 103%. В министерстве ожидают дальнейшего роста этого показателя.-0-