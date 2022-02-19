19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске и Минской области в 2021 году новыми членами БелТПП стали 102 предприятия, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт БелТПП.

Состоялось собрание трудового коллектива Минского отделения Белорусской торгово-промышленной палаты. В повестке - подведение итогов деятельности областного унитарного предприятия в 2021 году и определение задач на текущий год.

Генеральный директор минского отделения Сергей Набешко представил объективный анализ деятельности за 2021 год, подчеркнув, что предприятием выполнены все доведенные плановые показатели, сохранена положительная динамика развития ключевых направлений деятельности. В прошлом году только в Минске и Минской области новыми членами БелТПП стали 102 предприятия, что говорит о том, что отделение идет в ногу со временем, оказывает широкий спектр востребованных услуг, содействует бизнесу в продвижении продукции на экспорт.

Говоря о стратегии на текущий год, генеральный директор отметил, что основная задача предприятия - это поступательное движение вперед. "Я убежден, что наша ключевая цель - это максимально широкая, качественная и оперативная поддержка белорусского бизнеса, в первую очередь членов палаты. Мы должны обеспечить удобство для заказчика и безупречность в оказании наших услуг, подготовке документов, помогать предприятиям Минска и Минского региона в продвижении продукции за рубеж", - сказал Сергей Набешко.

Заместитель председателя Белорусской торгово-промышленной палаты Денис Мелешкин в своем выступлении отметил ежегодную стабильную работу Минского отделения БелТПП, которому принадлежат лидирующие позиции по выполнению всех финансово-экономических показателей по системе в целом. По его словам, достижение таких результатов возможно благодаря качественной работе команды профессионалов предприятия.

"2022 год - юбилейный для Белорусской торгово-промышленной палаты. 70 лет БелТПП оказывает услуги, востребованные бизнесом, продвигает интересы белорусских экспортно ориентированных предприятий. На протяжении текущего года усилия палаты и ее областных отделений будут направлены на развитие системы, формирование положительного имиджа БелТПП и расширение спектра оказываемых услуг", - подчеркнул заместитель председателя БелТПП.-0-