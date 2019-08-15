В Минске прошел "Инновационный форум по розничному бизнесу группы ВТБ - Visa 2019"

Организатором мероприятия выступил банк ВТБ (ПАО) при поддержке международной платежной системы Visa.
В двухдневном форуме приняли участие представители ВТБ (Россия) и дочерних банков группы, делегаты от Visa, компании и внешние партнеры, разрабатывающие инновационные решения для развития и цифровизации розничного бизнеса в странах СНГ и Грузии.
В период проведения форума финтех-стартапами были представлены разнообразные проекты, находящиеся как на этапе идеи, так и практически реализованные. Огромный интерес у участников вызвали темы, связанные с разработкой мобильного приложения для путешественников, использованием инструментов геймификации, внедрением чат-ботов для привлечения и обслуживания клиентов и многое другое.
Одной из стратегических задач банка является цифровизация как бизнеса, так и внутренних процессов. Такой подход предполагает существенный рост доли цифровых каналов в работе с клиентами и оптимизацию взаимодействия с внешними контрагентами. Поэтому ВТБ ведет активную работу по запуску пилотных проектов, оптимизации и внедрению сервисов внутри.
Также в рамках мероприятия был организован конкурс по выбору лучшего инновационного стартап-решения. Победителем определен проект, разработанный ВТБ (Армения) совместно с общественной организацией поддержки деловых и культурных инициатив "Ассамблея Армян", – мобильное приложение Armenian Guide. Оно нацелено на увеличение туристического потока страны с помощью создания мультивалютной виртуальной карты туриста. В ближайшее время приложение Armenian Guide будет запущено при поддержке международной платежной системы Visa в ВТБ (Армения) с возможностью дальнейшего масштабирования на остальные дочерние банки группы.
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