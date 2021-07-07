В Минске в центры обслуживания плательщиков в I полугодии обратились 110 тыс. человек - МНС

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске в центры обслуживания плательщиков в первом полугодии обратились порядка 110 тыс. человек. Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции "Современная налоговая служба: совершенствование электронных сервисов и развитие центров обслуживания населения" заместитель начальника инспекции Министерства по налогам и сборам по Минску Ольга Тарасевич, передает корреспондент БЕЛТА.

"На территории Минска практически в каждом районе (за исключением одного) созданы центры обслуживания плательщиков. За 2020 год в такие центры обратились 856 тыс. человек. За первое полугодие нынешнего года, с учетом ограничений посещаемости в сложившейся эпидемиологической ситуации, - порядка 110 тыс. плательщиков, - сказала Ольга Тарасевич. - Данные центры созданы для того, чтобы зарегистрированным плательщикам подсказать, как им действовать, как правильно обслуживаться в налоговых органах и так далее".

По ее словам, МНС ведет работу по созданию электронных сервисов. "Есть возможность подключения к личному кабинету как физического лица, так и организации. Электронные сервисы завязаны не только на налоговое декларирование, но и на общение налогоплательщика с налоговым органом через портал", - отметила она.

У физических лиц (их уже порядка 135 тыс. подключено к личному кабинету) есть возможность доступа к личному кабинету как со стационарного компьютера, так и через мобильное приложение, которое можно скачать бесплатно. "Для физлиц, которые пользуются личными кабинетами, уже в этом году созданы такие условия, когда налоговая декларация заполняется в форме анкеты - то есть используются простые последовательные вопросы, необходимые для заполнения декларации. В дальнейшем вся эта информация приводится в соответствии с формой декларации и обрабатывается налоговыми органами для определения самой суммы налогов", - пояснила специалист.

Кроме этого, через личный кабинет предоставляются более 120 электронных услуг. "Порядка 630 тыс. электронных услуг было оказано за год. Это декларации, заявления, обращения по рассмотрению законодательства. Сами цифры говорят о том, что мы стараемся идти в ногу со временем и максимально планируем перейти на электронное общение, потому что это сокращает и трудозатраты, и время передвижения людей. Мы хотим, чтобы наши плательщики были заняты своей работой, развитием бизнеса, а не посещением налоговых органов", - подчеркнула Ольга Тарасевич.

Она рассказала, что в ближайшие три года запланирована реализация ряда систем, позволяющих плательщику просмотреть правильность заполненной декларации непосредственно налоговым органом. Также максимально будут созданы условия для плательщиков, которые применяют упрощенную систему налогообложения, - ведут книгу учета расходов и доходов. В частности, в планах создание такой книги на портале Министерства по налогам и сборам, где каждый плательщик, зайдя через предоставленные цифровые опознавательные сервисы, сможет ее заполнять, и вся информация из этой книги будет использоваться только налоговым органом для заполнения налоговой декларации.

Для простоты общения налогового органа и плательщика есть контакт-центр, который позволяет практически в режиме онлайн в виде вопроса-ответа решать возникающие проблемы, вопросы. По Минску это единый номер (с мобильного телефона - 229-79-79, через стационарную сеть - 189). Специалисты контакт-центра помогут не только в разъяснении налогового законодательства, порядка его применения, но и окажут техническую поддержку - помогут разобраться с электронным декларированием.-0-