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Экономика
13 декабря 2021, 10:22

В Минске вручена Международная бизнес-премия "ЛИДЕР ГОДА 2021"

10 декабря 2021 г. в ресторанном комплексе "Astoria Riverside" состоялась церемония вручения Международной бизнес-премии "Лидер года 2021".

Цель премии – популяризация успешных примеров развития предприятий повышение конкурентоспособности на отечественном и зарубежном рынках, укрепление международных экономических отношений, поощрение белорусских компаний.

Мероприятие прошло в формате делового приема, с участием представителей зарубежных стран, профильных министерств и ведомств, науки, СМИ.

Награды вручали: председатель Экспертного совета Премии заместитель председателя Постоянной комиссии по бюджету и финансам Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Вабищевич П.А.; председатель Государственного комитета по науке технологиям Республики Беларусь Шумилин А.Г., член Постоянной комиссии по бюджету и финансам Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Бартош С.В., председатель Ассоциации белорусских банков Проворов М.И, руководитель представительства Нижегородской области Российской Федерации в Республике Беларусь Дудкин А.А.. и другие

Лауреаты Премии "Лидер года 2021" и обладатели Гран-При действительно достойные отечественные компании: Государственное предприятие "Белорусская АЭС", ОАО "МАЗ" – управляющая компания холдинга "БЕЛАВТОМАЗ", ОАО "МТЗ", BKM Holding, ОАО "Управляющая компания холдинга "Бобруйскагромаш", ОАО "Белорусский металлургический завод - управляющая компания холдинга "Белорусская металлургическая компания" ОАО "БЕЛАЗ" – управляющая компания холдинга "БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ", ОАО "Витязь", ОАО "Управляющая компания холдинга "МИНСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД", СЗАО "ФИДМАШ", ООО "ЗАВОД АВТОМОБИЛЬНЫХ ПРИЦЕПОВ И КУЗОВОВ "МАЗ-КУПАВА", ОАО "ЭНЭФ", СП ОАО "Брестгазоаппарат", ОАО "Минский вагоноремонтный завод", ИООО "ДАНА АСТРА", КУП "Брестжилстрой," Учреждение образования "БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ", Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский университет", Учреждение образования "Витебский государственный университет имени П.М. Машерова", ГУО "Институт бизнеса БГУ", РУП "БЕЛМЕДПРЕПАРАТЫ", СП ООО "Фармлэнд", Государственное предприятие "Медтехноцентр", СОАО "Коммунарка", ООО "ВЕЛЕС-МИТ", ОАО "Гродненский мясокомбинат", ОАО "Красный пищевик", РУП "Белтаможсервис", ОАО "Миноблавтотранс", ОАО "ДСТ № 5", ОАО "ЦУМ МИНСК", Копыльский опытный лесхоз, сеть баров "LIDBEER", ресторанный комплекс "Astoria Riverside", ООО "Оскартур".

В рамках сотрудничества Представительства Нижегородской области Российской Федерации в Республике Беларусь с премией "Лидер года" высшую награду Гран-при премии "Лидер года 2021" получили предприятия Нижегородской области: Акционерное общество "Атомстройэкспорт", ООО "ЭЛЛОЙ", ООО НТЦ "Химинвест".

В номинации "Персона" наградой отмечена генеральный директор ОАО "Управляющая компания холдинга Бобруйскгромаш" Лазаревич Надежда Анатольевна.

Награды вручены в 39-номинациях.

Премия "Лидер года 2021" проводится при поддержке Министерства промышленности Республики Беларусь, Министерства здравоохранения Республики Беларусь, Министерства образования Республики Беларусь, Государственного комитета по науке и технологиям, СЮЛ "Республиканская конфедерация предпринимательства". Организатор – ООО "Остинформ".

Международная бизнес-премия "Лидер года" – это возможность не только продемонстрировать уровень своего бизнес-развития, но и отличный способ рассказать о себе покупателям и партнерам. Лауреаты премии могут использовать специальный знак премии, указывая на заслуженную оценку своего бизнеса со стороны ведущих экспертов, которые входят в состав Экспертного совета.

Информационный партнер – Белорусское телеграфное агентство БЕЛТА.

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