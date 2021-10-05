В Минской области убрано более половины площадей кукурузы на силос

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области убрано 56,9% площадей кукурузы на зеленую массу. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказали в комитете по сельскому хозяйству и продовольствию Миноблисполкома.

"В Минской области продолжают пополняться кормовые запасы для общественного стада в зимне-стойловый период. Для этого заготовлено 180,3 тыс. т сена, что составляет 69% от задания. Предполагается, что данный показатель если и вырастет, то незначительно. В траншеи заложено 3083,2 тыс. т сенажа (81,2%) и 2499,5 тыс. т силоса (62,3%), их продолжают заготавливать. Сейчас силосные траншеи в основном пополняются за счет кукурузы. На сегодня убрано 114,5 тыс. га этой культуры, в том числе 110,5 тыс. га кукурузы - на зеленую массу, а это 56,9% от планового показателя", - рассказали в комитете.

В расчете на одну условную голову скота в столичном регионе заготовлено 23,51 ц кормовых единиц - на 2,1 пункта меньше, чем в прошлом году. Более 25 ц кормоединиц на условную голову скота собрали Вилейский (27,45 ц к.ед.), Березинский (27,39 ц к.ед.) и Воложинский (25,67 ц к.ед.) районы.-0-