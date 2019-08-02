В МНС разъяснили применение норм Налогового кодекса с учетом отмены указа о лжепредпринимательстве

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Министерстве по налогам и сборам разъяснили применение норм Налогового кодекса с учетом отмены указа №488 "О некоторых мерах по предупреждению незаконной минимизации сумм налоговых обязательств", сообщает БЕЛТА.

В отмененном указе было предусмотрено ведение реестра коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей с повышенным риском совершения правонарушений в экономической сфере, прописано налогообложение при признании первичного учетного документа не имеющим юридической силы. Также регламентировался порядок составления заключений Департамента финансовых расследований КГК и вынесения ими предписаний.

С 1 января реестр не ведется. У добросовестного субъекта хозяйствования нет шансов испортить деловую репутацию из-за включения в него по такому, к примеру, основанию, как нерасположение по месту нахождения, указанному в учредительных документах, или по месту жительства.

"Включение субъекта хозяйствования в реестр означало, что не только он, а и все его контрагенты вызывали интерес контролирующих органов, что могло послужить основанием для проведения проверки, - поясняют в МНС. - При этом нельзя не признать, что, заглянув в реестр, любой субъект хозяйствования мог проверить благонадежность своего контрагента, пусть и не всегда своевременно. Сегодня для проверки деловой репутации своих контрагентов можно воспользоваться электронной услугой, предоставляемой Национальным центром электронных услуг через единый портал электронных услуг общегосударственной автоматизированной системы".

Кроме того, в указе четко оговаривалась корректировка налогообложения хозяйственных операций, оформленных не имеющими юридической силы первичными учетными документами. Сегодня Налоговый кодекс предусматривает корректировку налоговой базы и суммы подлежащего уплате налога исключительно при наличии подтвержденных документально фактов и данных о деятельности проверяемого субъекта, исходя из всех фактических сведений и обстоятельств совершения хозяйственных операций. При этом будут учтены суммы налогов, уплаченные ранее в бюджет, по соответствующим сделкам.

Подходы применения правовых последствий к субъектам хозяйствования по результатам проверок совершенствуются, отметили в МНС. Вырабатывается единая практика применения ч.4 ст.12.17 КоАП вследствие недостоверности (недействительности) первичных учетных документов, влекущих искажения сведений о фактах (совокупности фактов) совершения хозяйственных операций, об объектах налогообложения, подлежащих отражению субъектом хозяйствования в бухгалтерском и (или) налоговом учете, налоговых декларациях, а также в других документах и (или) информации, необходимых для исчисления и уплаты налогов. Практика складывается таким образом, что при корректировке налоговой базы в соответствии с п.4 ст.33 НК меры административной ответственности по ч.4 ст.12.17 КоАП не применяются.

"К слову, положения ч.4 ст.12.17 КоАП в 2018 году значительно смягчены. Вместо конфискации товара и (или) выручки, полученной от реализации товаров, в настоящее время предусмотрен штраф в размере до 50% от стоимости предмета административного правонарушения, суммы выручки, полученной от реализации товаров", - отмечают в ведомстве.

Таким образом, если указ однозначно трактовал, что не имеющие юридической силы первичные учетные документы являются основанием для корректировки налоговых обязательств, то сегодня контролирующим органам для уточнения налоговой базы необходимо разобраться в самой хозяйственной операции, изучить все обстоятельства ее совершения, если это возможно.

По данным МНС, за первый год действия указа №488 налоговыми органами было проведено 820 проверок субъектов хозяйствования. Для сравнения, в 2017 году их было 378, в 2018 году - 143.

За первое полугодие 2019 года, когда действовала статья 33 Налогового кодекса, налоговыми органами составлено всего 7 актов проверок и направлено 5 уведомлений с предложениями о проведении корректировки налоговых обязательств в добровольном порядке.

В числе нарушений, выявленных налоговыми органами в этом году, отражение в учете хозяйственных операций, которые фактически не осуществлялись и оформлялись документально лишь с одной целью - минимизировать налоговые обязательства путем завышения затрат и вычетов по НДС, а также получение наличных для собственного обогащения или выплаты зарплаты "в конвертах".

Кроме того, налоговыми органами совместно с органами финансовых расследований КГК пресечены неоднократные попытки субъектов хозяйствования незаконного возврата из бюджета сумм НДС. Для чего на подставных лиц регистрировались фирмы, которые между собой документировали хозяйственные операции, связанные с ввозом и последующей реализацией ввезенных товаров.-0-