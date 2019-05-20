В Могилеве вручили дипломы лауреатам конкурса "Лучшие товары Республики Беларусь"

20 мая, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В Могилевском облисполкоме сегодня состоялось торжественное награждение лауреатов республиканского конкурса "Лучшие товары Республики Беларусь" по итогам 2018 года, передает корреспондент БЕЛТА.

Конкурс проводится ежегодно, начиная с 2002 года, по совместной инициативе Госстандарта, областных исполнительных комитетов и Мингорисполкома. Его победителями по итогам 2018 года стали 173 предприятия и организации, а 274 товара признаны лучшими, из них 29 производятся в Могилевской области.

"Наш конкурс проводится по достаточно жестким критериям. Важны не только характеристика продукции и ее потребительские свойства, но и в каких условиях она производится, - отметила первый заместитель председателя Госстандарта Ирина Осмола. - Победители конкурса - это предприятия и организации, которые выпускают действительно лучшую белорусскую продукцию. Это говорит о том, что они динамично развиваются и работают на перспективу".

Первый зампредседателя Госстандарта тепло поздравила с победой лауреатов конкурса, пожелала им новых достижений и вручила дипломы в соответствующих номинациях. В числе победителей продукция ОАО "Булочно-кондитерская компания "Домочай", ОАО "Бабушкина крынка", ОАО "Моготекс", ОАО "Могилевлифтмаш", ОАО "Зенит", ОАО "Лента".

Кроме дипломов, победители конкурса получают право размещения знака (логотипа) конкурса на товарах и их упаковке, а также использования его в документации и рекламных материалах в течение двух лет. Информация о товарах-лауреатах размещается на сайте Госстандарта, в средствах массовой информации и в каталоге "Лучшие товары Республики Беларусь", который рассылается в представительства страны за рубежом.-0-