29 июля, Могилев /Ольга Емельянова - БЕЛТА/. В Могилевской области 12 экипажей комбайнеров намолотили по 1 тыс. т и более зерна нового урожая. Больше всего передовиков производства в Могилевском и Кировском районах, сообщили корреспонденту БЕЛТА в комитете по сельскому хозяйству и продовольствию Могилевского облисполкома.

Как известно, в этом году Белорусский республиканский союз молодежи дал старт республиканскому проекту "Молодежь - за урожай!", который направлен на популяризацию крестьянского труда и аграрных профессий. В их поддержку в регионе организовано соперничество среди молодежных уборочных экипажей и молодых водителей, занятых на отвозке зерна при уборке зерновых и зернобобовых культур. В этом году в регионе работают свыше 200 молодых экипажей и водителей. Первым в области открыл счет трудовых побед на хлебной ниве молодежный экипаж ЗАО "Агрокомбинат "Заря". Старший комбайнер Дмитрий Анисимов вместе со своим помощником Павлом Меньшаковым первыми намолотили более 1 тыс. т зерна. Свыше 1 тыс. т перевез водитель этого же хозяйства Михаил Целобёнок.

Повсеместно передовиков производства чествуют представители профсоюзов, хозяйств, местной власти и общественных организаций. В центре внимания не только комбайнеры, но и те, кто задействован на отвозке зерна, трудится на зернотоках, сушильных комплексах. Под контролем находится и организация питания всех, кто задействован в уборочной.

В целом в области убрано более 29% площадей, что составляет около 90 тыс. га. Намолочено около 235 тыс. т зерновых и зернобобовых культур. По данным на 29 июля, cредняя урожайность по региону составляет 26 ц/га. По общему намолоту лидирует Кировский район, где собрано более 25 тыс. т, а также Могилевский (24,5 тыс. т) и Шкловский (22,9 тыс. т) районы. По урожайности в лидерах Шкловский (37 ц/га), Горецкий, Круглянский и Могилевский районы (по 30 ц/га).

При благоприятных погодных условиях в регионе ежедневно убирают до 5-6% площадей. Планируется намолотить около 1 млн т зерна, а вместе с кукурузой - 1 млн. 150 тыс. т. Расчеты показывают, что она реальна. На жатве задействовано свыше 5 тыс. аграриев и около 1,2 тыс. комбайнов. "В области есть все возможности, техника, сушильное хозяйство, трудолюбивые люди, чтобы своевременно и без потерь собрать выращенный урожай и успешно справиться с поставленными задачами перед хлеборобами региона", - отметили собеседники.

Одна из главных задач в растениеводстве - не только получить высокий урожай, но как можно лучше и дольше его сохранить, подчеркнули в комитете. Особенно это касается семенного материала. Поэтому в числе приоритетов - качественная подготовка складских помещений, которых в Могилевской области насчитывается 990, из них 441 - семенное.

Аграрии региона продолжают сдачу урожая в счет госзаказа. Так, рапса уже отправлено 50% от запланированного объема, сдано 25% зерна, при этом ржи отправлено 22,6%, пшеницы - 32,4%, ячменя - 5,7%.

Что касается кормов, то в основном сейчас готовится сенаж, силос из трав, сено. Уже заготовлено 11,7 ц кормовых единиц на условную голову скота, это на 0,5 ц выше уровня прошлого года, ориентир - 32 ц кормовых единиц. В комитете по сельскому хозяйству и продовольствию уточнили, что основная масса кормов увеличится за счет кукурузы на силос. -0-