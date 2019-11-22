В Нацбанке рассказали о дальнейших шагах по обеспечению устойчивого развития экономики

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель председателя правления Нацбанка Дмитрий Калечиц сегодня на семинаре рассказал о дальнейших шагах по обеспечению устойчивого развития белорусской экономики, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сейчас очень важно сконцентрировать наши усилия в целях экономического развития страны. Начата разработка пятилетней программы. Те идеи, которые будут кристаллизоваться в рамках обсуждений, могут войти в программу, которая определит, куда будет двигаться страна", - сказал Дмитрий Калечиц.

Необходимым условием для устойчивого развития является макроэкономическая стабильность. В этом понятии есть две составляющие - финансовая и ценовая стабильность. "Эти вопросы мы рассматриваем в качестве основных целей Нацбанка. Соответствующие изменения в законодательство, которые необходимы для того, чтобы мы могли эффективно реализовывать эти задачи, внесены в органы государственного управления. Рассчитываем на тесный диалог и взаимодействие в этой области с нашими коллегами из других экономических ведомств, а также на то, что эти изменения будут поддержаны и приняты", - отметил зампредседателя правления Нацбанка.

На семинаре будут обсуждаться вопросы взаимодействия Нацбанка с Министерством финансов. "Сбалансированность налогово-бюджетной политики, долговой политики является краеугольным камнем с точки зрения эффективности реализации наших целей и в целом обеспечения макроэкономической стабильности, а значит, и устойчивого экономического роста", - резюмировал Дмитрий Калечиц.-0-