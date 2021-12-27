В ноябре в экономике Беларуси было занято более 4255 тыс. человек

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В экономике Беларуси в ноябре этого года было занято 4255,2 тыс. человек. Такая статистика опубликована сегодня на сайте Белстата, сообщает БЕЛТА.

Месяцем ранее эта цифра составляла 4264,7 тыс., в сентябре было занято 4263,3 тыс. человек. Годом ранее Белстат сообщал о 4307,1 тыс. занятых в экономике. То есть динамика изменений волнообразная.

В ноябре на работу было принято 48 696 человек, уволено - 54 793. Положительное соотношение принятых и уволенных работников наблюдается в таких сферах, как оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов; услуги по временному проживанию и питанию; информация и связь; профессиональная, научная и техническая деятельность; образование; творчество, спорт, развлечения и отдых.

Всего 62,6% составило в ноябре соотношение принятых и уволенных в сфере строительства, 64,9% - в сфере транспортной, почтовой и курьерской деятельности, складирования. Также довольно заметно сократилось число занятых в сельском, лесном и рыбном хозяйстве, в горнодобывающей промышленности.-0-