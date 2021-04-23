В Норильске завершается сборка партии 55-тонных БЕЛАЗов

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Норильске практически завершена сборка и подготовка большой партии новых БЕЛАЗов в арктическом исполнении, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ОАО "БЕЛАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАЗ-Холдинг".

На сборку поставленных в Заполярье двадцати 55-тонных карьерников БЕЛАЗ ушло около четырех месяцев. Это процесс трудоемкий - на один самосвал уходит около 4-5 дней. Шеф-монтаж осуществляет ООО "БелТрансЛогистик" - официальный представитель ОАО "БЕЛАЗ" в регионе.

"Партия белорусских 55-тонников на Таймыре уникальна: она изготовлена по техзаданию инженеров заполярного филиала на основе опыта длительной эксплуатации подобной техники в суровых условиях горного производства - при температуре до минус 50 градусов, сильном ветре и снежных заносах. Машины имеют высокие эксплуатационные характеристики, экономичны по расходу горючих и смазочных материалов", - отметили в пресс-службе.

Уже в конце апреля самосвалы БЕЛАЗ-7555В будут отправлены на стратегические объекты филиала ПАО "ГМК "Норильский никель" на полуострове Таймыр в Красноярском крае. Новые машины задействуют на строительстве Мокулаевского месторождения, относящегося к "Серному проекту", а также на строительстве второй очереди хвостохранилища по проекту "ТОФ-3 ПК".

ОАО "БЕЛАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАЗ-Холдинг" - крупнейший мировой производитель карьерных самосвалов и транспортного оборудования для горнодобывающей и строительной промышленности. Занимает около 30% мирового рынка карьерных самосвалов особо большой грузоподъемности. Производит самый крупный в мире карьерный самосвал грузоподъемностью 450 т.-0-