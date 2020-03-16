В Одессу прибыл второй танкер с азербайджанской нефтью для Беларуси, завтра ожидается танкер в Клайпеде

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Одессу прибыл второй танкер с азербайджанской нефтью для Беларуси, завтра ожидается танкер с нефтью от трейдеров в Клайпеде, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.

"Второй танкер с азербайджанской нефтью вчера пришвартовался в одесском порту "Южный" и стал на слив", - сказал Александр Тищенко.

Прокачка азербайджанской нефти с первого танкера в направлении Мозырского НПЗ уже началась, она поступит на завод для переработки на этой неделе.

"Завтра ожидается прибытие в Клайпеду еще одного танкера нефти, которая куплена у трейдеров", - добавил пресс-секретарь.

Как сообщалось, государственная нефтяная компания Азербайджана Socar поставит в марте в Беларусь около 250 тыс. т нефти. Первый из трех танкеров прибыл в Одессу 12 марта. Председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков сообщал, что Socar в 2020 году может поставить в Беларусь до 1 млн т нефти.

Кроме того, в марте ожидают в порту Клайпеды четыре танкера с нефтью для Беларуси. Первый из них прибыл в литовский порт 4 марта.

Поставки от крупных нефтяных компаний из России остановлены 1 января из-за того, что не были достигнуты договоренности по цене. Как пояснял первый вице-премьер Дмитрий Крутой, Беларусь считает экономически нецелесообразным и бессмысленным платить премии российским нефтяным компаниям в прежних объемах. Премьер-министр Сергей Румас 11 марта сообщил, что Беларусь представила России новые предложения по поставкам нефти.

Суммарный объем поставок нефти из различных источников на белорусские НПЗ в марте составит около 1 млн т. В январе и феврале они работали на загрузке 50% и переработали около 1,8 млн т нефти.-0-