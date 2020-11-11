11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в октябре больше всего подорожали огурцы, помидоры и икра, подешевели цитрусовые и яблоки, сообщает БЕЛТА со ссылкой на данные Национального статистического комитета.

Свежие огурцы подорожали на 52,18%, помидоры - на 7,8%, икра лососевых - на 7,35%, масло растительное (без оливкового) - на 6,89%. Дешевле на 14,94% стали цитрусовые и яблоки, на 13,89% - морковь, на 11,25% - груши, на 9,41% - лук.

В целом овощи стали дороже на 6,83%, фрукты дешевле на 7,65%. Продукты питания и безалкогольные напитки подорожали на 0,62%.

Обеды в столовой стали дороже на 0,99%. В ресторане и кафе они поднялись в цене на 0,51%, фастфуд - на 0,47%.

Табачные изделия подорожали на 0,06%, алкогольные напитки - на 0,03%.

Непродовольственные товары в октябре стали дороже на 0,9%. Одежда подорожала на 1,88%, электротовары - на 0,86%, стройматериалы - на 0,83%, медикаменты поднялись на 1,73%, ювелирные изделия - на 0,55%. Обувь стала дешевле на 2,41%, мебель - на 0,21%.

Стоимость услуг повысилась на 0,25%. Услуги по ремонту холодильников поднялись в цене на 4,1%, туристические услуги стали дороже на 3,12%. Наиболее заметно подешевели в октябре услуги цирков (на 25,22%).

Как сообщалось, инфляция в Беларуси в октябре составила 0,6%.-0-