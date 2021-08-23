В основе концепции белорусского председательства в СНГ - экономический рост наших стран - Кочанова 

23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В основе концепции белорусского председательства в СНГ в 2021 году - повышение экономической базы наших стран. Об этом в эфире программы "Евразия. Дословно" на телеканале "Мир 24" заявила председатель Совета Республики Наталья Кочанова, сообщает БЕЛТА.





"Разработан план мероприятий. Их насчитывается порядка 100. Но прежде всего, конечно, они направлены на повышение благосостояния наших граждан, экономической базы наших стран. И мы думаем, что наше председательство ознаменуется хорошими масштабными проектами, которые будут интересны для нашей страны и наших коллег", - сказала Наталья Кочанова.





Решение о создании СНГ принималось в декабре 1991 года. Спикер отметила, что это было непростое время. "Я достаточно уже была взрослая в то время для того, чтобы оценить то, что происходило. Но, наверное, такую более серьезную оценку можно дать уже сейчас по прошествии времени, - подчеркнула она. - Все было очень непросто. Тотальный дефицит, отсутствие товаров в магазинах, продовольствия. Вообще, когда сейчас начинаешь вспоминать то время, становится немного не по себе. Как можно было пережить то, что ты жил в такой стране и вдруг ее нет. Но нам повезло в плане того, что на протяжении непродолжительного времени у нас был избран Президент. И в такое тяжелое время Александр Григорьевич принял на себя такую непосильную ношу. А ведь были митинги, акции, у людей не было работы, особенно в городе Минске".





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Наталья Кочанова подчеркнула, за эти 30 лет нам удалось не просто построить сильное государство. "Мы сохранили основное - экономику, предприятия, производства. И главное, что в нашей стране с первого дня своего суверенитета и независимости самой важной ценностью был и остается человек. Делается все для того, чтобы человеку было комфортно жить в своей стране. И это очень важно. И еще добавлю. За всеми этими достижениями стоит тяжелый труд тех людей, которые оказались тогда в той ситуации. Труд для созидания своей страны, а где-то и на выживание. Мы выжили. Мы выстояли в то непростое время, и это надо ценить тем, кто сегодня живет совершенно в другой ситуации, в совершенно другой стране", - заключила спикер.-0-