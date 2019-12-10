В ожидании роста доходов от табачной промышленности государство усилит контроль за оборотом ее продукции - Ермолович

10 декабря, Минск /Екатерина Кришеник - БЕЛТА/. В следующем году государство ожидает увеличения доходов от табачной промышленности и планирует усилить контроль за оборотом ее продукции на внутреннем рынке. Об этом сообщил журналистам министр финансов Максим Ермолович по итогам совещания у Президента, где обсуждались вопросы повышения эффективности работы табачной отрасли, передает корреспондент БЕЛТА.

В бюджет на 2020 год заложен рост доходов от табачной промышленности. "Это должно сопровождаться не ослаблением, а усилением контроля за оборотом этой продукции на внутреннем рынке", - сказал министр. Он отметил достаточно высокую наполняемость бюджета за счет табачной отрасли. "Мы получаем более Br800 млн акцизов на табачную продукцию. Всего от этой отрасли поступает более Br1 млрд 200 млн за счет различных налогов и сборов, которые уплачивают табачные производители", - продолжил министр. Учитывая емкость внутреннего рынка, главой государства поставлена задача постепенного увеличения этих доходов.

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Ермолович об условиях унификации акцизной политики с Россией - без ущерба для внутреннего рынка Об этом сообщил журналистам министр финансов Максим Ермолович по итогам совещания у Президента, где обсуждались вопросы повышения эффективности работы табачной отрасли.