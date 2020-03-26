26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В парламенте держат на контроле подготовку мер поддержки экономики на фоне коронавируса. Ход этой работы обсудили сегодня на заседании Совета Палаты представителей, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам председателя Палаты представителей Владимира Андрейченко, сегодня состоится заседание Президиума Совета Министров. "В повестке дня проект комплекса мер по обеспечению стабильной работы экономики в связи с эпидемиологической ситуацией в мире. Некоторые предложения к этому заседанию внесла Палата представителей", - сказал он и призвал депутатов при необходимости оперативно прислать дополнительные реальные предложения.

Владимир Андрейченко

Спикер добавил, что 21 марта Совет Министров утвердил комплексный план по минимизации риска завоза и распространения коронавируса.

Как сообщалось, в Беларуси меры поддержки на фоне коронавируса предлагается применять по отраслевому принципу, то есть ориентироваться на конкретные отрасли, которые могут потенциально пострадать в данной ситуации. Это туристический бизнес, транспортно-логистическая деятельность, сфера общественного питания, гостиничный бизнес, предпринимательская деятельность, оказание услуг населению.

Что касается крупных предприятиях, то здесь, скорее всего, нужно будет применить индивидуальный подход и рассматривать ситуацию на каждом из них отдельно.-0-

В Минфине рассказали, для каких отраслей готовятся меры поддержки на фоне коронавируса "Мы используем отраслевой принцип, т.е. ориентированы на конкретные отрасли, которые могут потенциально пострадать в данной ситуации", - сказал министр финансов Максим Ермолович.