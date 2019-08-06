В парламенте рассчитывают на поступление проекта бюджета-2020 в сентябре

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В парламенте рассчитывают, что проект республиканского бюджета на 2020 год поступит в сентябре. Об этом сообщил сегодня председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко на заседании ее совета, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Владимира Андрейченко, "желательно, чтобы бюджет поступил в сентябре, чтобы парламентарии до открытия сессии с ним ознакомились, поработали в комиссиях".

"Надо принять бюджет до выборов в Палату представителей", - добавил он. В этой связи спикер призвал парламентариев заранее подключиться к работе над документом, уже сейчас отрабатывать все имеющиеся замечания и предложения совместно с Постоянной комиссией по бюджету и финансам.

Сейчас в Палате представителей находится 47 законопроектов, шесть из них планируется рассмотреть в первом чтении. Остальные - во втором, и поэтому работа над ними должна быть завершена тем составом парламентариев, которые ее начинали. Владимир Андрейченко считает нужным уделить особое внимание законопроектам по вопросам нотариальной деятельности, хозяйственных обществ, защиты прав потребителей жилищно-коммунальных услуг. "Главная задача - рассмотреть большинство находящихся в постоянных комиссиях законопроектов, оставив минимум вопросов коллегам, которые будут избраны в парламент осенью", - резюмировал спикер.

Сегодня Совет Палаты представителей утвердил примерный график подготовки вопросов для рассмотрения на седьмой сессии. Рассматривался также план проведения семинаров по изучению депутатами практики применения законодательства и взаимодействия с местными органами власти на второе полугодие 2019 года.

Как сообщалось, глава государства Александр Лукашенко 5 августа подписал указы № 293 и № 294 о назначении выборов в Совет Республики и Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь 7-го созыва. Они пройдут соответственно 7 и 17 ноября 2019 года.-0-

Фото Андрея Покумейко