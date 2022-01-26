В Пекине обсудили продвижение белорусской продукции с высокой добавленной стоимостью на рынок КНР

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Китае Юрий Сенько встретился с генеральным секретарем Китайской ассоциации экономических советников (ИКАК) госпожой Сунь Лили. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в посольстве нашей страны в Пекине.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы продвижения белорусской продукции с высокой добавленной стоимостью на территорию КНР и провели торжественную церемонию включения Беларуси в проект "Платформа ИКАК для лучших иностранных продуктов". Кроме того, достигнута договоренность о проведении онлайн-встречи с участием ИКАК, ОАО "Агентство внешнеэкономической деятельности" и логистическими компаниями Беларуси для обсуждения дальнейшего сотрудничества и подписания соответствующего меморандума.

Китайская ассоциация экономических советников создана 1 августа 2018 года. Основные направления ее деятельности - активное содействие деловому сотрудничеству и культурному обмену между Китаем и международным сообществом, стратегическое развитие в рамках инициативы "Пояс и путь", деловое общение с дипмиссиями, аккредитованными в Китае, в таких областях, как торговля, инвестиции, научно-техническое развитие, охрана окружающей среды, экономика и культура.-0-