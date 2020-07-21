В Пекине теперь можно купить белорусское мороженое

21 июля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. В пекинских торговых сетях стали продавать белорусское мороженое, рассказали корреспонденту БЕЛТА в посольстве Беларуси в КНР.
"С июля в розничных сетях Пекина началась продажа белорусского мороженого производства компании "Морозпродукт". Первая партия продукции прибыла в КНР 2 июля и уже успешно реализуется в китайской столице", - отметили в дипломатической миссии.
Появление белорусского мороженого в пекинских торговых сетях - результат совместной работы посольства с китайскими импортерами, в частности компанией "Юлавье", по расширению ассортимента белорусского экспорта, включая продукцию с высокой добавленной стоимостью, в Китай.
Кстати, ровно год назад в белорусском посольстве в Китае был организован праздник белорусского мороженого. Для представителей торговых сетей Пекина состоялась презентация белорусского мороженого, во время которой с девятью китайскими торговыми компаниями были подписаны меморандумы о поставках этого продукта из Беларуси для его реализации в столице Китая.-0-