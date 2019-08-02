В первом полугодии резидентами СЭЗ "Витебск" зарегистрированы 5 предприятий с проектами на $43,4 млн

2 августа, Витебск /Корр. БЕЛТА/. За январь-июнь 2019 года резидентами СЭЗ "Витебск" зарегистрированы 5 предприятий с общим объемом заявленных инвестиций по проектам не менее $43,4 млн, сообщили корреспонденту БЕЛТА в администрации СЭЗ.

Запланированные новыми резидентами проекты реализуются с участием инвесторов из Эстонии, Швеции, России. Так, ООО "Акитама" приступила к проектированию завода по переработке низкотоварной древесины и выпуску древесно-топливных гранул, намереваясь вложить в строительство около $16 млн и создать около 40 рабочих мест. ООО "Авестра Битумные Материалы", созданное с участием инвестора из Швеции, организует предприятие по выпуску полимерно-модифицированного битума стоимостью $5,8 млн, на котором появится более 50 рабочих мест. Белорусско-российское СООО "Новополоцкий завод технологических металлоконструкций" в статусе резидента будет создавать производство оцинкованного сварного решетчатого настила с объемом заявленных инвестиций около $6,4 млн.

В январе-июне действующие организации-резиденты инвестировали в развитие более Br100 млн, что почти вдвое превышает данные за аналогичный период 2018 года. Предприятия обеспечили прирост объемов производства промышленной продукции на 14,1%, темп роста выручки от реализации товаров, работ, услуг составил 106,1%. Объем привлеченных прямых иностранных инвестиций на чистой основе увеличился почти в 3 раза (до $12,7 млн). Положительные тенденции отмечаются в экспорте услуг, прирост по которым превысил 46%.

Резидентами СЭЗ "Витебск" зарегистрированы 47 предприятий, созданных с участием инвесторов из 14 стран, в том числе Германии, Чехии, России, Польши, Великобритании, США, Израиля, Кипра, Эстонии. Всего на предприятиях-резидентах работают более 16,6 тыс. человек, при этом в первом полугодии текущего года создано почти 200 рабочих мест. За этот период среднемесячная зарплата выросла примерно на 11% и составила Br925,9, на предприятиях без ведомственной подчиненности - на 13,8% и превысила Br1,1 тыс.-0-