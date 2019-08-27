27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В план развития отстающих регионов Беларуси предлагается включить 280 проектов, сообщил журналистам министр экономики Дмитрий Крутой во время заседания Президиума Совмина, где обсуждается этот документ, передает корреспондент БЕЛТА.

"На сегодня сформирован пакет из 280 проектов. Примерно 54 проекта будут созданы с нуля, порядка 80 - это инвестиции в действующие производства и 140 проектов относятся к сфере инфраструктуры (около 30% - промышленная инфраструктура, остальное - социальные объекты)", - рассказал Дмитрий Крутой.

Минэкономики полагает, что объем инвестиций, а, соответственно, и все остальные показатели (выручка на одного занятого, уровень заработной платы) будут расти выше, чем в среднем по областям, где эти районы расположены.

По словам министра, условия для инвесторов в этих отстающих регионах - один из самых дискуссионных вопросов. "Если посмотреть трезво, то можно сказать, что весь пакет преференций там уже действует. Все районы подпадают под действие декрета №6 по малым городам в сельской местности, там свой объем налоговых льгот. Часть районов имеет участки свободных экономических зон, и там будут реализовываться проекты, это как раз требование Президента, мы весь район не сможем объявить СЭЗ, ими будут объявляться конкретные производственные площадки, куда придут в первую очередь промышленные предприятия", - рассказал Дмитрий Крутой.

По его словам, более 90% проектов профинансируют белорусские инвесторы. Остальное возьмут на себя иностранные инвесторы, а также международные финансовые организации, которые направляют средства в первую очередь на развитие инфраструктуры, например, строительство станций обезжелезивания воды или перевод котельных на местные виды топлива, развитие альтернативных видов энергетики. Средства Всемирного банка будут использоваться для ремонта школ и больниц.

План развития отстающих регионов планируется утвердить постановлением Совмина. Его выполнение будут мониторить облисполкомы совместно с правительством.

Помимо 280 проектов есть еще 224 инвестиционных предложения. Это, по сути, бизнес-идеи, которые необходимо отрабатывать с заинтересованными, определять источники финансирования и сроки. Это потенциальный пул инвестиций, которые увеличат экономику этих районов", - пояснил министр.-0-