В порт Клайпеды пришел третий в этом месяце танкер с нефтью для Беларуси

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20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Клайпедский порт пришел третий в этом месяце танкер с нефтью для Беларуси, сообщил журналистам пресс-секретарь "Белнефтехима" Александр Тищенко, передает корреспондент БЕЛТА. "В Клайпеду пришел третий танкер по северному маршруту. Нефть со второго уже начала поступать на "Нафтан", - сказал Александр Тищенко. Третий танкер доставил 80 тыс. т нефти. В этом месяце в Клайпеде ожидается еще один танкер с нефтью для Беларуси. Кроме того, как сообщалось, государственная нефтяная компания Азербайджана Socar поставит в марте в Беларусь около 250 тыс. т нефти. Два из трех танкеров доставили сырье в Одессу. Председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков сообщал, что Socar в 2020 году может поставить в Беларусь до 1 млн т нефти. Суммарный объем поставок нефти из различных источников на белорусские НПЗ в марте составит около 1 млн т. В январе и феврале они работали на загрузке 50% и переработали около 1,8 млн т нефти. Поставки от крупных нефтяных компаний из России остановлены 1 января из-за того, что не были достигнуты договоренности по цене. Как пояснял первый вице-премьер Дмитрий Крутой, Беларусь считает экономически нецелесообразным и бессмысленным платить премии российским нефтяным компаниям в прежних объемах. Премьер-министр Сергей Румас 11 марта сообщил, что Беларусь представила России новые предложения по поставкам нефти.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!