В правовую базу о цифровых рынках ЕАЭС планируется внести изменения

5 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. В правовую базу, касающуюся цифровых рынков Евразийского экономического союза, планируется внести изменения. Об этом сообщила на брифинге официальный представитель ЕЭК Ия Малкина по итогам сегодняшнего заседания Совета ЕЭК, передает корреспондент БЕЛТА.

"Совет ЕЭК поручил внести изменения в право ЕАЭС в части оценки состояния конкуренции на цифровых рынках, функционирующих в союзе, - сказала Ия Малкина. - Изменения коснутся особенностей определения продуктовых и географических границ цифровых рынков и расчета объема и долей хозяйствующих субъектов на них".

"Кроме того, будет определена процедура и порядок подготовки аналитического заключения о соответствии конкретного товарного рынка критериям трансграничного", - добавила представитель ЕЭК.-0-