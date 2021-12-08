В применение навигационных пломб для автоперевозчиков внесены изменения

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси внесены изменения в применение навигационных пломб для автоперевозчиков. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 6 декабря 2021 года №699, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Согласно постановлению, навигационные устройства (пломбы) применяются в обязательном порядке при ввозе товаров автомобильным транспортом в Беларусь с территории Литвы и Польши (ранее пломбы были обязательными при въезде с территории Литвы).

Пломбы можно не применять в отношении товаров, перевозимых в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита автотранспортом из Калининградской области России в Беларусь через территорию Литвы и Польши, а также отношении тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств, проезд которых предусматривает наличие специального разрешения.

Тариф на услуги национального оператора по отслеживанию (мониторингу) объектов пломбирования будет составлять 10 базовых величин за одну услугу. Ранее эта цифра составляла 5 базовых величин.

Государственному таможенному комитету поручено принять необходимые меры по реализации документа.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.-0-