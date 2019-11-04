В проекте бюджета на 2020 год значительно усилена социальная направленность - депутат

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Социальная направленность проекта бюджета на 2020 год в значительной степени усилена. Об этом сообщила журналистам председатель Постоянной комиссии по бюджету и финансам Палаты представителей Людмила Добрынина перед расширенным заседанием комиссии, на котором обсуждается пакет бюджетных законопроектов на 2020 год, передает корреспондент БЕЛТА.

"Бюджет, прежде всего, служит социальной политике и направляется на развитие именно социальной сферы и социальной защиты населения. Поэтому наблюдается значительное усиление социальной направленности бюджета, реализация конкретных мер по повышению качества жизни, повышению заработной платы в бюджетной сфере, а также поддержке многодетных семей", - сказала Людмила Добрынина.

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