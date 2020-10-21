В проекте стратегии евразийской интеграции остаются несогласованными тарифы на транспортировку газа

21 октября, Москва /Корр. БЕЛТА/. В проекте стратегических направлений евразийской интеграции до 2025 года остаются несогласованными несколько вопросов, в том числе о тарифах на транспортировку газа. Об этом заявила сегодня во время онлайн-брифинга помощник председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии Ия Малкина, сообщает БЕЛТА.

"В качестве несогласованных в настоящее время определены подходы к ценообразованию на услуги по транспортировке газа на общем рынке газа союза, создание Института развития ЕАЭС и ряд других вопросов", - проинформировала Ия Малкина.

По ее словам, в настоящее время предложения по доработке стратегических направлений евразийской интеграции продолжают активно дорабатываться. "Из 36 позиций, как озвучивалось нами ранее, осталось только 5 пунктов, по которым пока не достигнуто окончательное согласие", - уточнила помощник председателя Коллегии ЕЭК.

"Вместе с тем, после обсуждения данных вопросов на прошедшем в Ереване заседании Межправсовета, было принято решение, что у комиссии и государств-членов останется возможность в ближайшее время еще раз пообсуждать те подходы, которые предложены инициаторами того или иного предложения, и окончательно их рассмотреть для последующего доклада главам государств в декабре", - сказала Ия Малкина.-0-