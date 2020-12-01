В Псковской области планируют строить соцобъекты с участием белорусских компаний

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Псковской области России планируют строительство соцобъектов с участием белорусских компаний, сообщил сегодня губернатор Псковской области Михаил Ведерников на заседании рабочей группы по сотрудничеству Беларуси и Псковской области в формате видеоконференции, передает корреспондент БЕЛТА.

"На протяжении прошедших двух месяцев шла кропотливая работа по разработке плана мероприятий в торгово-экономической, научно-технической, культурной сфере на 2021-2023 годы. В результате определены приоритетные направления на ближайшие три года. В план включены мероприятия по участию белорусских предприятий в строительстве социальных объектов, объектов жилищного строительства", - отметил Михаил Ведерников.

В плане обозначено сотрудничество в части торгово-ярмарочных мероприятий, в том числе обмен делегациями, а также взаимодействие в сфере культуры. Особое внимание будет уделяться детскому туризму.

"Во время визита делегации Псковской области в Беларусь в сентябре мы отчетливо увидели, что потенциал для развития совместных отношений еще достаточно большой, нужно сделать все необходимое для усиления взаимодействия", - подчеркнул губернатор Псковской области.

По его словам, с Беларусью выстроено взаимовыгодное сотрудничество в сферах транспорта, агропромышленного комплекса, предприятия российского региона активно закупают белорусскую сельскохозяйственную технику, автобусы, дорожно-строительную технику и котельное оборудование.

Товарооборот Беларуси и Псковской области в январе - сентябре 2020 года составил $77 млн и сократился на 17,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сальдо для Беларуси положительное - $16,6 млн. Основа экспорта - несгущенные молоко и сливки, металлоконструкции из черных металлов, изделия из цемента, бетона или искусственного камня, изделия из пластмасс.-0-