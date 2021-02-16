В районе БелАЭС обеспечен непрерывный контроль радиационной обстановки - Белгидромет

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В районе Белорусской АЭС обеспечен непрерывный контроль радиационной обстановки, заявили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"Беларусь на национальном уровне принимает необходимые меры для того, чтобы фундаментальные принципы ядерной безопасности МАГАТЭ, разработанные с учетом мирового опыта строительства и эксплуатации атомных электростанций, были соблюдены на всех этапах жизненного цикла возводимой АЭС. В соответствии с рекомендациями МАГАТЭ разработка и создание системы радиационного мониторинга вокруг Белорусской АЭС были выполнены на стадии проектирования и строительства объекта", - подчеркнули в Белгидромете.

Автоматизированная система контроля

Важным элементом, обеспечивающим безопасность использования атомных электростанций, является применение автоматизированной системы контроля радиационной обстановки (АСКРО), работающей в режиме реального времени. Созданная в районе размещения Белорусской АЭС АСКРО состоит из 10 автоматических пунктов измерения (АПИ), из которых три размещены в зоне наблюдения Белорусской АЭС (радиус - 12,9 км). Как отмечают специалисты, местоположение и количество АПИ определены исходя из требования достаточности радиационного контроля и с учетом рельефа местности, климатических особенностей, наличия транспортных коммуникаций, источников электроэнергии.

АПИ оснащены датчиками измерения мощности дозы гамма-излучения и спектрометрическими датчиками, позволяющими измерять спектр гамма-излучения с последующей идентификацией радионуклидного состава. Датчики взаимно дополняют друг друга, работая в различных диапазонах измерения. Информация от АПИ непрерывно передается и визуализируется в службе радиационного мониторинга Белгидромета каждые 10 минут.

Пункты наблюдений в районе БелАЭС

С 2006 года Белгидромет участвует в определении "нулевого" фона в районе размещения Белорусской АЭС. Это позволило уточнить современное экологическое состояние в данной местности. "При безаварийной работе атомной электростанции выбросы и сбросы радиоактивных веществ незначительны, поэтому оценка влияния АЭС на окружающую среду проводится путем сравнения результатов радиационного мониторинга с фоновыми значениями, полученными до ее запуска", - пояснили в Белгидромете.

Объектами радиационного мониторинга в зоне наблюдения Белорусской АЭС (радиус - 12,9 км) являются атмосферный воздух, поверхностные воды и объекты гидросети, подземные воды, в том числе питьевые, почва, наземная растительность, компоненты агроэкосистем и продукция сельскохозяйственного производства. В настоящее время Белгидромет проводит радиационный мониторинг не только в этой зоне, но и за ее пределами. С 2017 года ведется мониторинг радиоактивного загрязнения поверхностных вод на пунктах наблюдений на реке Вилия, озерах Свирь и Нарочь. Радиационный мониторинг почв выполняется на четырех пунктах наблюдений. Кроме того, в 2018 году на ближайших к Белорусской АЭС метеостанциях Лынтупы, Ошмяны, Нарочь размещены фильтровентиляционные установки для отбора проб аэрозолей приземного слоя атмосферы.

Сотрудничество со шведскими специалистами

В марте 2019 года Беларусь приняла предложение от Лундского университета (Швеция) о совместной оценке "нулевого" фона в районе размещения Белорусской АЭС. В белорусско-шведско-российской экспедиции участвовали представители Института радиобиологии НАН Беларуси, Белгидромета, РНПЦ гигиены Министерства здравоохранения Беларуси, Санкт-Петербургского НИИ радиационной гигиены имени профессора П.В.Рамзаева. Шведские специалисты взяли пробы не только в 20-километровой зоне вокруг Белорусской АЭС, но и на территории Литвы, в приграничных районах, наиболее близко расположенных к БелАЭС.

"К сожалению, в связи с пандемией COVID-19 работы временно приостановлены. Тем не менее, белорусско-шведское сотрудничество позволит получить независимую оценку "нулевого" радиационного фона в районе размещения Белорусской АЭС, продемонстрирует общественности прозрачность процессов, связанных с выполнением контрольных функций Минприроды в отношении безопасности атомной электростанции для окружающей среды. Это взаимодействие также будет способствовать повышению доверия к результатам радиационного мониторинга и подтвердит достоверность и репрезентативность получаемых данных", - убеждены в Белгидромете.-0-