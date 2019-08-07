7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ресурсных районах на период массового сбора плодоовощной продукции создан республиканский штаб потребкооперации, сообщила сегодня журналистам заместитель председателя правления Белкоопсоюза Инесса Короткевич, передает корреспондент БЕЛТА.

Одна из основных функций Белкоопсоюза - организация заготовительной деятельности. Закупки сельхозпродукции осуществляются как у физических лиц, так и у фермерских хозяйств. Для этого организована работа 700 приемозаготовительных пунктов. "Мы в настоящее время ежедневно заготавливаем 20-25 т томатов. На сегодня заготовлено уже почти 3 тыс. т", - сказала Инесса Короткевич.

Среднегодовой объем закупок томатов системой потребительской кооперации составляет 5-6 тыс. т. "Что касается закупочных цен, они формируются с учетом качественных характеристик томатов, размеров, визуального осмотра, а также конъюнктуры рынка. Сегодня минимальная закупочная цена - 30 копеек за 1 кг, максимальная - Br1,5. Томаты в диаметре до 5 см будут, конечно, закупаться по минимальной цене, желтые и полосатые крупные томаты, томаты-пальчики будут идти по цене до Br1,5. В нашей розничной торговой сети можно приобрести томаты от Br1 от Br3,5 за 1 кг", - отметила заместитель председателя правления.

Закупочные цены зависят в том числе от временного периода. Чем больше предложение производителей томатов, тем ниже закупочные цены на них. Например, в июне и июле (вплоть до 29 июля) на рынке агрогородка Ольшаны Столинского района цены на томаты составляли от Br1 до Br2,5 за 1 кг. По данным на 6 августа, цены сложились на уровне 25-30 копеек за 1 кг. На аналогичную дату в 2018 году закупочная цена составляла 25 копеек за 1 кг.

Для контроля за ситуацией и организации процесса заготовки плодоовощной продукции у населения в ресурсных районах (Столинском, Пинском и др.) на период массового сбора создан республиканский штаб потребительской кооперации. "Система максимально готовится к процессу заготовки. В каждом торговом объекте и на приемозаготовительных пунктах есть телефоны горячих линий, куда можно обратиться в любое время с любым вопросом, который требует решения, - подчеркнула Инесса Короткевич. - Есть такое понятие, как баланс внутреннего рынка. Нужно учитывать, сколько томатов население может приобрести за сезон, какие мощности у наших предприятий. Все это должно прорабатываться в комплексе - от момента выращивания до реализации готового продукта. Производителям - фермерам и населению - нужно планировать дальнейшую реализацию, в том числе в зависимости от сорта, то есть предназначены томаты для розничной продажи, или для консервации, или для засолки".

Около 85-90% заготовленных томатов Белкоопсоюз реализует через собственную розничную торговую сеть. "У нас сегодня 6,5 тыс. торговых объектов, которые торгуют томатами. Конечно, в сезон заготовок, массового производства сельскохозяйственной продукции мы торгуем только белорусскими томатами. Сейчас среднемесячный объем продажи томатов у нас в сети - около 550 т. Мы продаем в 9 раз больше томатов, чем зимой. Кроме того, предоставляем 6,8 тыс. торговых мест на наших рынках, чтобы и физические лица, и фермерские хозяйства имели возможность сами продавать сельхозпродукцию. Реализация также идет через объекты общественного питания, через собственную переработку: у нас два консервных завода и около 20 квасильно-засолочных пунктов", - рассказала заместитель председателя правления.

За 2018 год перерабатывающим предприятиям Беларуси поставлено 357 т томатов, 41% из них - предприятиям потребкооперации. По информации концерна "Белгоспищепром", потребность перерабатывающих предприятий страны в томатах на 2019 год составляет 468 т (или только 8,5% от среднегодового объема закупки Белкоопсоюза).

"Идут поставки и на экспорт. Мы в этом году уже экспортировали в два раза больше томатов, чем в аналогичном периоде 2018-го",- добавила Инесса Короткевич. По данным на 6 августа, на экспорт поставлено 206 т томатов урожая 2019 года.-0-