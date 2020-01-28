В Ростове-на-Дону могут провести испытания белорусских электробусов

28 января, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Руководитель отделения посольства Беларуси в России в Ростове-на-Дону Владимир Неронский на традиционной встрече руководства Ростовской области и города Ростова-на-Дону с дипломатическим корпусом выступил с инициативой провести тестовые испытания электробуса производства "Белкоммунмаш", сообщили БЕЛТА в пресс-службе диппредставительства.

"Владимир Неронский рассказал, что завод "Белкоммунмаш" - один из ведущих производителей наземного городского электрического транспорта на просторах СНГ, - отметили в дипмиссии. - По словам руководителя отделения, именно белорусское предприятие первым в Содружестве стало производить электробусы. Они уже прошли тестовые испытания в Узбекистане, также был изготовлен и прошел испытания в Лондоне праворульный электробус. Глава администрации города Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко поддержал предложение и заверил представителя Беларуси, что в ближайшее время будет изучена возможность проведения тестовых испытаний белорусского электробуса".

В мероприятии, которое состоялось в Торгово-промышленной палате Ростовской области, участвовали заместитель губернатора Ростовской области Алексей Изотов, заместитель министра экономического развития Ростовской области Александр Шапошников, заместитель главы администрации города Ростова-на-Дону Светлана Камбулова, президент Ростовской ТПП Николай Присяжнюк.-0-