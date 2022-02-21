В румынском Марамуреше обсудили закупки белорусских электробусов для модернизации транспортной системы

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Румынии Андрей Гринкевич посетил расположенный на северо-западе страны уезд Марамуреш, рассказали корреспонденту БЕЛТА в белорусской дипломатической миссии.

Поездка осуществлена по приглашению руководства уездного совета Марамуреш, с которым белорусский дипломат провел переговоры. Кроме того, состоялись встречи с представителями уездной администрации, в ходе которых проведена презентация экономического, инвестиционного, туристического, логистического, образовательного и культурного потенциала Беларуси.

На встречах обсужден весь спектр двустороннего взаимодействия с акцентом на развитие межрегионального, торгово-экономического, инвестиционного сотрудничества, а также в областях образования, культуры и туризма. Речь шла об установлении побратимских связей, участии белорусских компаний в проводимых муниципальных тендерах по развитию инфраструктуры, включая проведение дорожно-строительных, коммунальных работ и закупку техники и оборудования, совершенствованию транспортного хозяйства и закупки белорусских электробусов.

Посол также провел встречи с представителями сфер бизнеса, туризма, образования и культуры уезда Марамуреш и обсудил конкретные вопросы дальнейшего взаимодействия с Республикой Беларусь.

Некогда один из наиболее известных горнодобывающих регионов, Марамуреш сегодня обладает развитым сельским и лесным хозяйством, производством электрооборудования и автокомпонентов, металлообработкой, сферой информационных технологий и туристической отраслью.-0-