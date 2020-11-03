В Санкт-Петербурге готовы протестировать электробус МАЗ

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Санкт-Петербургское предприятие "Пассажиравтотранс" готово протестировать электробус 303Е10 Минского автозавода, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МАЗа по итогам презентации пассажирской техники завода в Санкт-Петербурге.

"Представители "Пассажиравтотранса" выразили готовность получить электробус МАЗ для опытной эксплуатации, изучения ходовых характеристик и дальнейшей проработки приобретения электробусов МАЗ для транспортных нужд Санкт-Петербурга", - рассказали в пресс-службе.

В электробусе МАЗ 303Е10 установлены литий-железо-фосфатные аккумуляторные батареи, отличающиеся высокой удельной емкостью и длительным сроком службы. "Расчетный запас хода электробуса составляет до 300 км, что соответствует уровню лучших европейских образцов. Батареи-накопители заряжаются от автономного трансформатора. Полный заряд батареи при максимальном токе обеспечивается за 4-6 часов", - отметили в пресс-службе.

Презентация техники Минского автозавода была приурочена к отправке на маршрут очередной партии городских автобусов МАЗ вместимостью до 100 пассажиров. 27 автобусов закуплены для Колпинского автопарка, они будут использоваться на маршрутах, соединяющих Санкт-Петербург с пригородами.

В Колпинском автопарке также проходит тестовую эксплуатацию городской автобус МАЗ 303 с дизельным двигателем экологического класса Евро-6.-0-